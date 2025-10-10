Benedicto (ESA) insta a desarrollar el sector espacial catalán y "conectar con Europa"

El director de Programas de Navegación de la Agencia Espacial Europea (ESA), Xavier Benedicto. - GENERALITAT

El director de Programas de Navegación de la Agencia Espacial Europea (ESA), Xavier Benedicto, ha instado a desarrollar el sector espacial catalán y a "conectar con consorcios europeos", en el marco de la Estratègia Catalunya Espai 2030, la nueva hoja de ruta del Govern para los próximos 5 años para desarrollar este sector.

Lo ha dicho este viernes a través de una conexión desde las oficinas centrales de la ESA en París con el Parc Astronòmic del Montsec, en Àger (Lleida), donde el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha presentado esta nueva estrategia y ha anunciado que el Govern prevé invertir 150 millones hasta 2030 en la industria espacial.

"El espacio ha dejado de ser una cosa lejana: hoy en día es una herramienta para la sociedad, lo utilizamos cada día", ha asegurado Benedicto, en alusión a un sector que ya se emplea en proyectos de observación, telecomunicaciones, sistemas de transporte espacial y programas de ciencias del universo, entre otros.

Ha subrayado la necesidad de desarrollar programas de colaboración entre las universidades y la industria, así como identificar oportunidades del mercado para exportar productos catalanes y fomentar partenariados público-privados.

"Hay que desarrollar una estrategia basada en las necesidades, oportunidades y prioridades que tenemos a largo plazo", ha afirmado Benedicto.

Durante la jornada, el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, ha instado a crear una estrategia que sea "capaz de activar empleo e iniciativas que consoliden un sector aeronáutico en el país".

En este sentido, ha puesto de ejemplo a Viladecans (Barcelona) como "foco para la ubicación de empresas del sector aeronáutico", por ejemplo, con la llegada en abril de este año de AeroS, el ecosistema de empresas exponentes en Catalunya en el sector aeronáutico y aeroespacial.

La cita ha acogido también una mesa redonda conducida por el profesor de la International Space University (ISU), Joan de Dalmau, donde han participado representantes empresariales del sector espacial.

En ella, han participado el ceo de la empresa de satélites Open Cosmos, Rafel Jordà, que ha explicado que los objetivos de la compañía, especializada en la fabricación de satélites y que ofrece soluciones basadas en información espacial, en algunos casos "al servicio en casos de desastres naturales y catástrofes".

Por su parte, la ceo de la compañía dedicada al comercio de imágenes satélites Airbus GeoTech, que genera imágenes térmicas de alta resolución del planeta, Roser Roca, ha instado a "no depender de otros países, pero a la vez poner en colaboración con el conocimiento que se tenga en Europa para la soberanía espacial europea".

Y finalmente el ceo de Pangea, dedicada a la propulsión de satélites, Adrià Argemí, ha afirmado que es posible cooperar con infraestructuras del territorio, como es su caso con el Aeropuerto de Lleida-Alguaire, donde colabora para crear una instalación para pruebas de motores de cohete.