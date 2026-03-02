Berga (Barcelona) acogerá el 11 y 12 de marzo la I Fira de la Formació i l'Ocupació del Berguedà

Archivo - Logo de la Cámara de Barcelona - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Berga (Barcelona) acogerá los días 11 y 12 de marzo la primera Fira de la Formació i l'Ocupació del Berguedà, una iniciativa impulsada con el objetivo de facilitar el contacto directo entre las empresas con demanda de profesionales y el talento del territorio mediante un formato de breves entrevistas.

En concreto, en la feria de empleo GiraFeina +45, que se celebrará el 12 de marzo, está prevista la participación de 17 empresas que ofrecerán más de 100 ofertas de empleo, informa la Cámara de Barcelona en el Berguedà en un comunicado este lunes.

La feria integrará diferentes actividades organizadas por la entidad cameral, como la Fira FP Pime, orientada a jóvenes provenientes de la formación profesional que quieren dar el salto al mercado laboral, y un espacio demostrativo y vivencial destinado al alumnado de cuarto de ESO que visite el evento, entre otras.