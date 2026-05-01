Berni Álvarez afirma que el Camp Nou será "más moderno" que el Bernabéu para el Mundial 2030

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, se ha referido a la posibilidad de que el Camp Nou de Barcelona acoja la final del Mundial de fútbol en el 2030, y ha afirmado que será un estadio "más moderno todavía" y con más capacidad que el estadio Santiago Bernabéu de Madrid algo que, dice, es una evidencia.

En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este viernes, Álvarez ha apuntado que el objetivo del Govern, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, es tener "las máximas opciones de poder acoger la final y presentar el mejor escenario posible para cualquier oportunidad que surja".

"Queremos liderar desde Catalunya. Al CSD (Consejo Superior de Deportes) se lo hemos dicho, a la FIFA también. Queremos tirar del carro porque nos puede dar más oportunidades", ha añadido.

Así, el conseller ha explicado que se produjo una reunión entre el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y la FIFA: "Nos han puesto unos deberes y los estamos haciendo", ha dicho, y ha explicado que estos trabajos tienen que ver con la movilidad cuando el estadio esté acabado y donde podrían instalarse las 'fan zones', por ejemplo.

CÁNTICOS RACISTAS

Preguntado por los cánticos racistas que se produjeron en el estadio de Cornellà (Barcelona) durante el encuentro entre las selecciones de España y Egipto, ha señalado que supone un "toque de atención" que sirve para poner de manifiesto que desde las administraciones se debe hacer más a este respecto.

En este sentido, ha asegurado que "los protocolos llegaron tarde" y ha lamentado que estos incidentes puedan provocar que la Federación Española de Fútbol sea más reacia a celebrar partidos de la selección en Catalunya.

TOUR DE FRANCIA

Por otra parte, se ha referido al Gran Départ del Tour de Francia este julio en Barcelona y ha dicho que el retorno económico podría estar sobre los 200 millones de euros, aunque, matiza, esa es la cifra que da el Tour: "No lo sabremos hasta después. También pensábamos que nos moveríamos en una cifra de unos 1.500 voluntarios, y estamos ya por encima de los 3.500", ha detallado.

"El retorno económico está muy bien, pero tenemos que pensar en un retorno social. Es la clave", ha remarcado, y sobre el dispositivo de seguridad para este evento ha subrayado que se está trabajando en coordinación con los Mossos d'Esquadra y con mucho esfuerzo.

Acerca de la posibilidad de organizar nuevos eventos deportivos después de la salida del Tour de Francia, se ha mostrado convencido de que Barcelona tendrá la oportunidad otra vez de celebrar unos Juegos Olímpicos, aunque cree que el escenario de los próximos 12 años es "imposible" y no será a corto plazo.