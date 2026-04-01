Berni Álvarez cree que el España-Egipto se debería haber parado tras los cánticos racistas

Archivo - El conseller de Deportes, Berni Álvarez - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha afirmado este miércoles que el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto de este martes en el estadio RCDE Stadium en Cornellà de Llobregat (Barcelona) se debería haber parado tras los cánticos islamófobos y xenófobos de parte de un sector de la grada.

"En la media parte del partido, hablamos con dirigentes de la Federación Catalana y también de la Española, diciendo que debían actuar ya, que los protocolos debían actuar, si no nosotros marcharíamos del estadio", ha dicho en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press.

Considera que se actuó tarde y, aunque en la segunda parte los cánticos bajaron "un poquito", ha señalado que el mal ya estaba hecho.

"Nada más llegar vimos que en un partido amistoso se chillaba el himno y nos sorprendió, y también que el primer cántico fuera con este grado de odio", y ha tachado de premeditados los cánticos y de lamentable y condenable lo sucedido.

Preguntado por si ve un racismo sistemático en el deporte, ha expresado que diferencia el fútbol de otros deportes porque existe una "periodicidad demasiado alta" en este tipo de actos y, ante la investigación abierta por los Mossos d'Esquadra, ha exigido que, en caso de identificar a quienes hicieron dichos cánticos, se les expulse de por vida de los campos de futbol.