Betevé estrenará una docena de programas esta temporada y apuesta por una nueva estrategia digital

Quiere ser medio de cabecera para los que "viven, visitan y trabajan" en Barcelona

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Betevé arrancará el lunes 15 de septiembre su nueva temporada en la que estrenará una docena de programas y apostará por una nueva estrategia digital en la primera con la nueva dirección encabezada por Georgina Ferri.

Los 12 estrenos serán 6 programas de producción propia, 4 de producción externa y dos informativos, y Ferri ha explicado que para elaborar la parrilla iniciaron un proceso participativo en febrero en el que colaboró toda la plantilla, ha informado este martes Betevé en un comunicado.

Ferri ha dicho que el objetivo es hacer de Betevé el medio de referencia de Barcelona: "Aspiramos a ser la radio, la televisión y el digital de cabecera de todos aquellos que viven, visitan y trabajan en la ciudad".

También ha señalado la estrategia digital ante el cambio en los hábitos de consumo: "Tenemos que ir a buscar a los espectadores, los oyentes y los lectores allá donde estén y seducirlos con una contenido propio, diferencial y útil".

NUEVOS PROGRAMAS

La programación de Betevé contará con el matinal 'Bon dia, Barcelona!'; el programa de oferta gastronómica 'B de gust'; 'Infobarris', con la actualidad de los barrios presentado por Núria Llabina, y el magazín de tarde 'Òrbita B', con Candela Figueras y Anna-Priscila Magriñà.

También tendrá el programa 'Vides en primera persona', presentado por Olga Valencia; la serie documental 'Objectiu Sagrada Familia', dirigido por Francesc Centelles; el programa cultural 'La brama', con Laura Sangrà, y el programa de debate 'Plaça oberta', presentado por Adrià Calvo.

El programa 'Punt de fuga', presentado por Anna Ganzinelli, emitirá cada semana un documental relacionado con la ciudad; 'Barcelona confidencial' repasará sucesos, tanto históricos como actuales, y 'Tot passa' reflejará la agenda cultural de la ciudad.

Además de estos estrenos, el 'bàsics' iniciará su décima temporada, con Sandra Mestres al frente; Àlex Massana y Marina Garrido repasarán la actualidad deportiva de los fines de semana en 'betevé esports' y seguirán espacios como 'La porteria', 'Va passar aquí' y la información de proximidad de 'Via 15'.