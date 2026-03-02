La Biblioteca estatal de Tarragona se ubicará en la antigua Tabacalera con 10.000 metros cuadrados

Archivo - El ministro de cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya han acordado la ubicación definitiva de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, que ocupará el espacio central del edificio principal de la antigua Tabacalera y dispondrá de unos 10.000 metros cuadrados construidos.

Las tres administraciones han consensuado que la biblioteca se distribuya en tres plantas de este inmueble, en las antiguas zona noble y secadero, y su elección ha atendido a criterios técnicos, de uso y de accesibilidad, informa este lunes el Ministerio en un comunicado.

La biblioteca estará situada al lado de las instalaciones del Conservatorio, lo que hará del complejo de la antigua Tabacalera un espacio integral dedicado a la cultura y las artes.

Una vez el Ayuntamiento de Tarragona haga efectiva la cesión de la finca, el Ministerio de Cultura se hará cargo de la redacción del proyecto, las obras de reforma integral y la dotación de la biblioteca a cargo de su presupuesto, para lo que se prevé una inversión mínima de 20 millones de euros, y la gestión de esta nueva sede estará transferida a la Generalitat.

La actual sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona se sitúa en la calle Fortuny, ocupando un espacio construido de 2.641 metros cuadrados.

La nueva sede, que cuadruplicará su espacio, permitirá disponer de unas instalaciones más amplias, que aumenten la superficie de uso bibliotecario y el espacio de almacenamiento de depósitos, así como los espacios polivalentes para prestar servicios como actividades formativas, información ciudadana o dirigidos a jóvenes.

El Ministerio de Cultura cederá al Ayuntamiento de Tarragona la sede de la calle Fortuny, una vez la nueva sede esté en funcionamiento, para que sea utilizada como biblioteca municipal.