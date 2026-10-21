Bilbao, Coruña y Cornellà (Barcelona) defienden la coordinación metropolitana en el progreso urbano

Abaunza, Lage y Balmón en el ciclo del AMB este miércoles - EUROPA PRESS

Abaunza, Lage y Balmón señalan a la vivienda y al transporte como principales retos municipales

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El concejal delegado de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza; el teniente de alcalde y consejero de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de la Coruña, José Manuel Lage, y el alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, han defendido la coordinación metropolitana en el desarrollo urbano.

Así han coincidido en un diálogo en el ciclo 'Una agenda metropolitana para las ciudades españolas', organizado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y celebrado este jueves en el Museu de les Aigües de Cornellà, donde han señalado que la vivienda y el transporte son los dos principales retos de las ciudades en estos momentos.

ABAUNZA

Abaunza ha señalado que ante las limitaciones geográficas de Bilbao, el consistorio está tratando de utilizar los pocos espacios que les quedan en el centro de la ciudad para construir vivienda, pero ha señalado que es necesario abordar este tema "con una visión más amplia".

En concreto, ha defendido sobrepasar los límites de los términos municipales para procurar más oferta, y ha apuntado a la rehabilitación como una herramienta prioritaria.

Asimismo, ha pedido aprender de un pasado en el que "por ofertar rápido se hicieron malas viviendas" y ha indicado que en Bilbao han optado por situar el máximo número de infraestructuras bajo tierra para liberar espacio para la vivienda y los servicios.

CORUÑA

Lage ha lamentado que, pese a formar parte de un cinturón urbano en el que comparten intereses con cuatro municipios más, no tienen "competencias para poder planificar" su desarrollo para garantizar las principales preocupaciones de los vecinos.

En este sentido, ha sostenido que "los ciudadanos no entienden de competencias" por lo que es necesario encontrar soluciones que atañen a la Xunta de Galicia, y ha aludido al déficit que, según él, tiene Coruña en términos de movilidad.

También ha optado por tratar temas que preocupan tanto a la ciudadanía con "mayor profundidad y no con respuestas fáciles", tratando a los vecinos como adultos, y ha señalado que en vivienda no se puede transferir toda la responsabilidad al ámbito privado, sino que hay que procurar su colaboración.

BALMÓN

Por su parte, Balmón ha afirmado que la vivienda es, en estos momentos, el foco de las "frustraciones" de la ciudadanía y ha alertado de la degradación que sufren algunos barrios y que es necesario combatir desde las administraciones locales.

"No hay sustitución en nuestros barrios, lo que hay es degradación", ha sostenido el alcalde, que ha indicado que los servicios son indispensables para garantizar la supervivencia de los barrios en el futuro.

En este sentido, ha defendido "pensar en vertical" a la hora de construir para garantizar recursos para la ciudadanía sin disponer de suelo, así como construir con calidad y dignidad para asegurar una mayor durabilidad de las viviendas.