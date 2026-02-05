La biomédica Aortyx recibe el Premio Catalonia.health 2026 y Jaume Amat el premio honorífico

Los fundadores de Aortyx, Jordi Martorell y Noemí Balà - CATALONIA.HEALTH

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía biomédica Aortyx ha sido reconocida este jueves con el premio Catalonia.health 2026, en un guardón otorgado durante la 12 edición de La Nit Catalonia.health 2026, que ha reconocido a Jaume Amat con su premio honorífico, ha informado en un comunicado este jueves.

Se reconoce la "capacidad de trasladar la investigación de alto nivel en innovación clínica a un proyecto empresarial competitivo" por parte de una compañía que se dedica a desarrollar tecnología para tratar la disección aórtica con un adhesivo endovascular y biomimético.

Se trata de una aproximación "mínimamente invasiva" y busca mejorar los resultados clínicos a corto, medio y largo plazo en una patología que tiene una altísima mortalidad y deja secuelas.

Por su parte, Amat ha sido reconocido con el guardón honorífico por su trayectoria vinculada al impulso de la innovación en salud en Catalunya.

Destaca en su trayectoria el desarrollo del primer robot quirúrgico catalán o la reciente inauguración de una fábrica en el Prat de Llobregat (Barcelona) para impulsar su producción industrial.