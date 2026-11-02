La BioRegión de Catalunya cumple 20 años con 1.650 empresas y 2.723 millones de inversión acumulada

Inversión en start up y scale up de la BioRegión de Catalunya - BIOCAT

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La BioRegión de Catalunya celebra su 20 aniversario con 1.650 empresas del sector de las ciencias de la vida y la salud y 2.723 millones de euros de inversión acumulada, informa este lunes el Biocat en un comunicado.

El número de empresas ha pasado de 856 en 2006 a 1.650 en 2026 y el de instituciones de investigación, de 67 a 94: entre 2006 y 2025 se crearon 1.234 empresas, más de 60 al año.

Las ciencias de la vida y la salud representan actualmente el 7,6% del PIB catalán (0,8 puntos porcentuales más que en 2006) y el 7,3% de la población ocupada, y la BioRegión conmemora este lunes el aniversario con un acto en L'Auditori de Barcelona.

Los datos empresariales disponibles hasta 2024 muestran que la facturación ha pasado de 11.912 millones de euros a 29.229 millones, mientras que el empleo, lo ha hecho de 36.686 a 84.781 personas.

Entre 2006 y el 1 de enero de 2026, las 'start up' y 'scale up' de salud han captado 2.723 millones de euros, una inversión que se ha acelerado especialmente en los últimos años: entre 2021 y 2025 se sumaron 1.845 millones y en 2025, 517 millones, "una cifra récord anual".

Las rondas de financiación también han ganado dimensión, con operaciones que ya superan los 100 millones de euros, y la conexión entre investigación y empresa también se ha reforzado: el número de 'spin off' ha pasado de 30 a 302, mientras que el número de entidades de origen ha crecido de 20 a 102.

La producción científica anual en ciencias de la vida y la salud casi se ha triplicado: ha pasado de 3.547 publicaciones en 2005 a 10.359 en 2024, en un periodo que se han publicado más de 152.000 artículos científicos.

Catalunya ha captado más de 532 millones de euros en proyectos europeos y ha obtenido 156 ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), de las que 41 corresponden a la modalidad 'proof of concept'.

ROBERT FABREGAT

El director general de Biocat, Robert Fabregat, ha subrayado que la BioRegión ha ganado "escala, capacidad para atraer inversión y una actividad clínica y científica consolidada", y ha afirmado que desde Biocat se ha querido contribuir a conectar agentes.

Fabregat ha señalado como objetivos de futuro acelerar la transferencia y la adopción de la innovación, ayudar a las empresas a crecer y conseguir que las nuevas terapias y tecnologías lleguen a la población y garantizar la sostenibilidad del propio sistema.