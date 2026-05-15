Blanco (PP) defiende que el concepto de 'prioridad nacional' ya lo prevé el ordenamiento legal

Archivo - El diputado del PP Nacho Martín interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha considerado que el concepto de 'prioridad nacional' de los acuerdos autonómicos cerrados entre su partido y Vox ha tenido "una translación en la vida pública y mediática un poco tramposa" porque, a su juicio, ya lo prevé el ordenamiento legal.

"Ya está previsto por ley", ha sostenido en una entrevista en La2Cat y Ràdio4 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que es un debate que se ha amplificado, sobre todo por la acción de los medios.

Tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su viaje México, Blanco ha defendido que "la presencia española en Latinoamérica ha tenido infinitamente más beneficios para el conjunto de Hispanoamérica que perjuicios".

"Des de la izquierda han decidido que tenemos que avergonzarnos de nuestra historia", ha lamentado el diputado popular que, sin embargo, ha rechazado criticar que Felipe VI reconociera que hubo mucho abuso en la conquista de América.

En Catalunya, ve muy plausible que el Govern consiga aprobar el proyecto de Presupuestos de este año: "Lo normal, en términos democráticos, es gobernar con Presupuestos, aunque a algunos no nos puedan gustar".

DOCENTES

También ha asegurado que comprende las reivindicaciones de los docentes pero rechaza que se altere el orden público, con lo que "la policía tiene la obligación de intentar reducir, en la medida de los posible, las consecuencias de estos desórdenes".

Además, no comparte las disculpas de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la infiltración de policías en asambleas porque "la policía debe hacer lo que considere para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos".

"No me gusta escuchar a Parlon pedir disculpas y poner a los policías en la picota, como se hizo. Los responsables políticos de una comunidad lo que deben hacer es cerrar filas con la policía", ha zanjado.