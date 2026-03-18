BlueTechPort colaborará con el campus AltaSea del puerto de Los Ángeles (Estados Unidos)

Archivo - Instalaciones de AltaSea en el Puerto de Los Ángeles (Estados Unidos) - ALLEN J. SCHABEN - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'hub' de innovación del Puerto de Barcelona BlueTechPort colaborará con el campus de tecnología e investigación marina, educación y negocios AltaSea del puerto de Los Ángeles (Estados Unidos), informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El objetivo de la colaboración es promover el desarrollo de tecnologías vinculadas al océano, tanto en Barcelona como en Los Ángeles.

El acuerdo permitirá una "colaboración estratégica" orientada a impulsar el desarrollo de estas tecnologías, reforzar las redes de innovación y generar oportunidades para innovadores, estudiantes y comunidades en ambas ciudades.

Está previsto que participen startups, centros de investigación, inversores, instituciones públicas y actores del mundo laboral de las dos urbes "para impulsar nuevas soluciones tecnológicas y promover un crecimiento económico sostenible".

Entre las iniciativas que se promoverán están compartir buenas prácticas en políticas públicas, el intercambio de conocimientos o dar visibilidad internacional a iniciativas de economía azul.