Boada (Frente Amplio) sitúa la dependencia como "cuarto pilar del Estado del Bienestar"

Imagen del acto - FRENTE AMPLIO

GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio en Girona, Júlia Boada, ha reivindicado la dependencia como "cuarto pilar del Estado del Bienestar", y ha destacado que su formación logró el compromiso de la Generalitat de construir una residencia de gente mayor en Sant Feliu de Guíxols (Girona) durante la negociación de los últimos Presupuestos.

Lo ha afirmado en un acto en esta localidad del Baix Empordà (Girona) celebrado este sábado con el número 3 al Congreso por Barcelona, Andrés Berrio, y el concejal del municipio y número 2 al Congreso por Barcelona, Jordi Lloveras, informa Frente Amplio en un comunicado.

"En el año 2012, el Gobierno de Rajoy perpetró el recorte más cruel de la historia de la dependencia: 5.406 millones de euros menos, más de 165.000 cuidadoras expulsadas de la Seguridad Social, prestaciones recortadas un 15% y la aportación del Estado hundida a mínimos históricos", ha dicho Boada.

Ha mencionado algunas propuestas de su candidatura, como una ayuda de 200 euros al mes por cada niño y adolescente hasta los 18 años, y fortalecer el sistema de atención a la dependencia subiendo la inversión pública del 0,8% al 1,7% del PIB en 2030.

También ha hecho referencia a medidas para "hacer frente a la pobreza", con el objetivo de que ningún hogar viva por debajo del 40% de la renta media.