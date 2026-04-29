El "boicot" a las colonias afectaría a 5.000 empleos catalanes y 20.000 en toda España, según Foesc

Archivo - Varias niñas con mochilas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (Foesc) ha estimado que el "boicot" a hacer colonias y salidas educativas en Catalunya podría afectar a cerca de 5.000 puestos de trabajo catalanes y, de extenderse a otras comunidades, hasta 20.000 trabajadores en toda España.

Así lo ha expresado en un comunicado este miércoles, en referencia a la propuesta informal por parte de varios colectivos docentes en Catalunya de no participar o acompañar al alumnado en las salidas educativas o colonias, como medida de protesta para exigir la mejora de sus condiciones laborales.

Foesc defiende que las colonias escolares y las actividades de ocio educativo "forman parte esencial del desarrollo integral de niños y jóvenes", porque son espacios de aprendizaje, convivencia, autonomía y educación en valores que complementan la labor educativa de los centros.

Señala que, aunque este llamamiento responde a reivindicaciones impulsadas por una parte del colectivo docente, "muchas de estas cuestiones se sitúan fuera del ámbito de actuación del sector del ocio educativo, por lo que no pueden ni deben trasladarse de forma directa al desarrollo de las colonias y salidas".

La federación considera que cualquier planteamiento que ponga en riesgo la continuidad de estas actividades "debe abordarse desde la responsabilidad compartida y el respeto a los distintos ámbitos competenciales, evitando escenarios de bloqueo que impacten directamente en el alumnado, familias y equipos profesionales".

Traslada su preocupación por que esta situación pueda extenderse a otros territorios del Estado, "afectando a la estabilidad de un sector que genera empleo, cohesión social y oportunidades educativas para miles de familias", y defiende la necesidades de abrir espacios de diálogos entre los diferentes agentes.