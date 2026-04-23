Bolaños asegura que emprenderán acciones legales para impedir los recientes pactos de PP y Vox

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que emprenderán todas las acciones legales que estén al alcance del Gobierno para impedir pactos como el de PP y Vox en Extremadura y Aragón por ser "discriminatorios, contrarios a la Constitución e inhumanos".

"En España tenemos dos partidos, la derecha y la ultraderecha, que pactan cosas que atentan contra los derechos humanos, como si fueran una dictadura de tres al cuarto", ha lamentado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Para Bolaños, el problema es que un partido como el PP, que ha situado en el marco de la derecha conservadora, compre "por completo todo el discurso de los ultras y acabe firmando cosas inconstitucionales".

"¿De verdad que vamos a ser capaces como sociedad de decirle a un niño que no le atienden los médicos porque sus padres no tienen papeles? Es absolutamente inhumano", ha destacado.

Sobre que PP y Vox hayan pactado liberar a Aragón del catalán, cree que es algo gratuito e innecesario y que "atenta contra Catalunya", y recalca que el Gobierno tiene la obligación de proteger la lengua catalana.

En su opinión, es atávico en la derecha y en la ultraderecha española "atacar a Catalunya, atacar a la lengua catalana y atacar al pueblo de Catalunya de manera innecesaria".

"No creo que suprimir el Instituto Aragonés de la Lengua Catalana vaya a suponer nada más allá que un ataque gratuito a Catalunya y a su lengua", ha añadido.

SIJENA

También se ha alineado con las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre las pinturas de Sijena, al defender que hay que acatar la sentencia pero "cumpliendo escrupulosamente todos los criterios técnicos y científicos" que se necesiten.

"No podemos poner en peligro en este caso unas obras que tienen un valor histórico y un valor cultural que es indiscutible", ha zanjado.