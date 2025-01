Bolaños ve "bastante avanzada" la negociación con Junts por el traspaso de inmigración

Cree que este acuerdo "sin duda ayudaría" a un posible apoyo de los de Puigdemont a los PGE

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que ve "bastante avanzada" la negociación con Junts por el traspaso de inmigración a Catalunya, aunque avisa que aún no se ha cerrado.

"Es cierto que no se ha concluido y por tanto no hay un acuerdo total, pero está bastante avanzada. También es verdad que los puntos que quedan son puntos que obviamente nos están llevando más tiempo porque no terminamos de encontrar ese punto de equilibrio", ha dicho en una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press.

Preguntado por si uno los obstáculos más importantes es que los Mossos d'Esquadra se hagan cargo del control de las fronteras, ha pedido discreción porque, a su juicio, cuando una negociación forma parte del debate público, se hace "mucho más difícil que las posturas se flexibilicen y que se pueda llegar a un punto de equilibrio".

PRESUPUESTOS

Sobre la posibilidad de que el acuerdo en inmigración propicie el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha indicado que "sin duda ayudaría", ya que cree que el entorno político tiene que ser de colaboración y diálogo y que, textualmente, los acuerdos llaman a acuerdos.

"Creo que existe en este momento un clima de diálogo en el Congreso que hace posible que podamos abordar una negociación de los Presupuestos Generales del Estado", ha afirmado.

Preguntado por si en las últimas semanas ha habido algún contacto telefónico entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, este lo ha negado y ha afirmado que tampoco "es lo esencial" que ambos se reúnan en persona.

OFICIALIDAD DEL CATALÁN Y LEY DE AMNISTÍA

En referencia a otra exigencia de Junts, la oficialidad del catalán en la UE, ha expresado que el Gobierno está "trabajando con mucha intensidad" con los diferentes países de los Veintisiete para conseguir consensos.

Respecto a la ley de amnistía, ha asegurado que está "convencido" que ésta se aplicará a todos los beneficiarios, incluido Puigdemont, en donde ha añadido que su vuelta a España no depende en absoluto del Gobierno, textualmente.