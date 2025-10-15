Bombers alerta de que la fuga de gas en L'Hospitalet (Barcelona) sigue "absolutamente activa"

Afirma que "posiblemente" algunos vecinos no podrán dormir en sus casas este miércoles por la noche
BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat ha alertado de que la emergencia por la fuga de gas que ha obligado a evacuar varios bloques de pisos y un colegio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este miércoles y en la que trabajan desde mediodía sigue "absolutamente activa".
Lo ha dicho el jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, Enric Pous, en declaraciones a los medios, y ha afirmado que "posiblemente" algunos vecinos no podrán dormir en sus casas esta noche.
Pous ha explicado que la compañía de gas no ha podido cortar la fuga, originada por unas obras que han perforado una tubería, y, por tanto, han pedido a la compañía cortar "todo el suministro de prácticamente toda la zona afectada".
"Ahora mismo lo que podemos confirmar es que tenemos mucho gas en la zona de alcantarillas y aparcamientos subterráneos", y ha avisado que se trata de una situación de mucho peligro.
También ha explicado que la evacuación en caso de fuga no es habitual, pero que no han tenido "más remedio" porque las lecturas de gas han seguido subiendo, aunque ha dicho que tienen controlados los puntos de ignición y ve poco probable que se produzca una explosión.
REVISIÓN VIVIENDA A VIVIENDA
Ha asegurado que la "vuelta a la normalidad" de los vecinos será una fase larga porque tendrán que hacer una revisión vivienda por vivienda para garantizar la seguridad.
Ha añadido que en este momento están revisando que "no quede nadie en estas viviendas, lógicamente, y monitorizando para saber como va la fuga, que efectos está teniendo, donde sube y donde no sube".