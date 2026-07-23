Bombers de Barcelona prevé que la llamarada de Sants se autoextinga "en las próximas horas"

Las llamas tras la deflagración por escape de gas en la plaza de Sants a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de intervención de los Bombers de Barcelona, Albert Ventosa, ha afirmado este jueves que se prevé que la llamarada de la plaza de Sants surgida tras la deflagración por un escape de gas este miércoles se autoextinga "en las próximas horas" después que se pueda obturar el escape.

"La estrategia que se ha seguido hasta ahora ha sido no extinguir el dardo de fuego, porque la situación de riesgo habría sido muy superior que no dejarlo quemar de forma controlada como se ha hecho", ha dicho Ventosa en una atención a los medios desde plaza de Sants junto a los tenientes de alcaldía Albert Batlle y Raquel Gil.

Batlle, por su parte, ha expresado que los 8 heridos (2 graves y 2 menos graves trasladados al Hospital Vall d'Hebron y 1 menos grave y 3 leves trasladados al Hospital Clínic) evolucionan "positivamente".

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