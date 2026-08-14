Bombers de Barcelona utilizará las 7 nuevas autobombas ligeras en las fiestas de Gràcia

El equipo de Bombers de Barcelona en las operaciones de prevención de incidencias de las fiestas del barrio de Gràcia - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la unidad de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, ha anunciado que utilizarán las 7 nuevas autobombas ligeras como medida de prevención de incidencias en las fiestas del barrio de Gràcia, según ha explicado en una rueda de prensa este viernes.

Con el objetivo de acceder mejor a las calles más pequeñas o estrechas de la ciudad, estas renovación de flota permite "dar una respuesta más efectiva y mejorada, no solo durante las épocas de fiesta, sino durante todo el año".

Las fiestas empezarán este sábado y se alargarán hasta el próximo miércoles 19, y como cada año, Bombers inicia la prevención operativa a principios del mes para poder "garantizar la accesibilidad en las calles que tienen decoraciones y buscar rutas alternativas en cualquier punto del barrio".

Entre las medidas operativas que se han llevado a cabo, Bombers ha comprobado que los hidrantes del barrio estén operativos en caso de emergencia, y Pradas ha afirmado que "no se trata de preparar el dispositivo únicamente para posibles accidentes, sino también para cualquier problema en las viviendas del barrio".

Preguntado sobre el incendio registrado en la calle Verdi del año pasado durante las fiestas, Pradas ha asegurado que se trató de un "caso aislado", ya no suelen tener un gran número de incidencias.

El jefe de la unidad también ha asegurado que se reforzarán los retenes operativos de prevención en aquellas actividades que involucren pirotecnia, como pueden ser las 'matinades de foc', el 'cercavila' o los correfuegos.