Bombers concluye que el incendio del decorado de la calle Verdi fue por "causas desconocidas"

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en la calle Verdi, en el barrio de Gràcia (Barcelona), que la madrugada del domingo calcinó el decorado para el tradicional concurso de la fiesta mayor, fue por "causas desconocidas", según han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

Así se refleja en el informe de Bombers de Barcelona que ha avanzado Betevé y que, según confirman fuentes municipales, apunta a un origen desconocido del fuego.

El incendio se declaró sobre las 5.45 horas del domingo en la confluencia con la calle Rubí y destrozó el decorado, aunque no causó heridos.

El fuego se originó más de dos horas después de terminar todas las actividades programadas.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press que mantienen abierta una investigación para tratar de esclarecer las causas de este suceso.