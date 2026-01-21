Los Bombers confirman que no queda ninguna persona dentro del tren descarrilado en Gelida (Barcelona)

Trabajos de los equipos de rescate en Gelida (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat han confirmado que no queda ninguna persona en el interior del tren de Rodalies que este martes ha descarrilado en Gelida (Barcelona) a consecuencia de la caída de un muro de contención por un desprendimiento producido por el temporal.

Tras realizar una revisión de todo el convoy, los Bombers han confirmado que no quedaba nadie en el interior, informan en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

"Estamos revisando la parte de debajo del tren y hacemos una redada por la zona para descartar más víctimas", en el que añaden que continúan asegurando la zona "para trabajar con seguridad".