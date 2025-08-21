Los Bombers controlan un incendio en un campo de almendros en La Fatarella (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat controlan un incendio en un campo de almendros en La Fatarella (Tarragona)
Los Bombers de la Generalitat controlan un incendio en un campo de almendros en La Fatarella (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 13:23
@epcatalunya

TARRAGONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado un incendio que afecta este jueves a un campo de almendros en La Fatarella (Tarragona), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego, de alta intensidad, se inició a las 11.30 horas en el arcén de la M-420 y los Bombers han podido controlarlo antes de que las llamas alcanzaran una zona forestal.

Los Bombers, que han activado 13 dotaciones --12 terrestres y una aérea-- y han conseguido controlarlo sobre las 12.10 horas, recuerdan que el riesgo de incendio forestal en las Terres de l'Ebre es muy alto este jueves.

Contador