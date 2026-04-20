Los Bombers controlan un incendio en un segundo piso de un edificio en Alcover (Tarragona)

Incendio en un segundo piso que han controlado los Bombers - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han controlado un incendio declarado este lunes a mediodía en una vivienda de un segundo piso de un bloque de Alcover (Tarragona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 12.53 horas y al llegar los bomberos han encontrado un incendio desarrollado que había roto por la fachada.

Las 10 dotaciones desplazadas han logrado controlarlo a través de una autoescalera para trabajar desde el exterior.