Los Bombers controlan un incendio en un segundo piso de un edificio en Alcover (Tarragona)

Incendio en un segundo piso que han controlado los Bombers
Incendio en un segundo piso que han controlado los Bombers - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 abril 2026 15:15
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TARRAGONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han controlado un incendio declarado este lunes a mediodía en una vivienda de un segundo piso de un bloque de Alcover (Tarragona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 12.53 horas y al llegar los bomberos han encontrado un incendio desarrollado que había roto por la fachada.

Las 10 dotaciones desplazadas han logrado controlarlo a través de una autoescalera para trabajar desde el exterior.

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