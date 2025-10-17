Bombers da por finalizadas las tareas de retorno a la normalidad tras las inundaciones en Tarragona

Efectivos de Bombers de la Generalitat trabajan en las zonas inundadas de Terres de l'Ebre (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por finalizadas las tareas de retorno a la normalidad tras las inundaciones que afectaron al sur de la provincia de Tarragona el pasado fin de semana, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

Una vez que todos los objetivos tácticos se han completado, las dotaciones que han trabajado este viernes en la Ràpita y Alcanar (Tarragona) han regresado a sus parques a la espera de recibir solicitudes por parte de los Ayuntamientos o la población, y durante el fin de semana habrá un dispositivo de retén para llevar a cabo todas estas acciones.

En un primer momento, los Bombers priorizaron los rescates urgentes --una treintena--, y la detección de patologías estructurales en edificios e infraestructuras y, posteriormente, trabajaron achicando agua en bajos, aparcamientos y subterráneos, y asistiendo a la población en todo lo que necesitase para regresar a la normalidad.

En total, han atendido 592 avisos por servicios relacionados con las inundaciones entre el domingo y las 20.00 horas de este viernes, principalmente en la comarca del Motsià (Tarragona).

En cuanto a las afectaciones, se han detectado problemas en 24 infraestructuras: en 6 se ha determinado que existe un riesgo estructural y se ha prohibido el acceso, en 8 se han detectado daños relevantes y también se ha restringido el paso, y en 10 se han constatado daños menores, sin restricciones de acceso, y también han trabajado en la limpieza de carreteras.

En total, han trabajado 1.036 efectivos, repartidos en 351 dotaciones, con bomberos de todas las regiones de emergencias y coordinándose con Protecció Civil, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y Creu Roja, entre otros.