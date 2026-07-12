Los Bombers dan por controlado el incendio de Camarasa (Lleida)

Imagen del incendio de Camarasa - AGENTS RURALS

LLEIDA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este domingo sobre las 11.15 horas el incendio forestal iniciado este sábado por la tarde en Camarasa (Lleida), han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Este mismo domingo se ha levantado el confinamiento del núcleo de Fontllonga y los bomberos han informado que mantenían un dispositivo de 24 dotaciones terrestres para realizar tareas de inspección y revisión de puntos calientes antes de dar el incendio por controlado.

Según datos provisionales de los Agents Rurals, este incendio ha afectado a una área de unas 21,8 hectáreas.