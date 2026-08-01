Los Bombers dan por controlado el incendio provocado por un rayo en Navès (Lleida)

Fuego de rayo en Navès (Lleida) este viernes. - BOMBERS

LLEIDA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers dieron por controlado este viernes a las 23.02 el incendio forestal originado por un rayo en Navès (Lleida).

El dispositivo mantendrá durante el día un retén de 3 dotaciones, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio, que se inició el mismo viernes por la mañana, llegó a movilizar hasta 13 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos de los Bombers para estabilizarlo.