Los Bombers dan por extinguido el incendio de Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido a las 22.06 horas el incendio declarado este viernes en Montcada i Reixac (Barcelona).

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, explican que han retirado las últimas cinco dotaciones que quedaban trabajando en la zona.

El incedio ha tenido lugar en el Turó de Montcada, en la localidad de Montcada i Reixac y cerca de la montaña de Collserola, y según ha indicado Agents Rurals ha afectado a una superficie aproximada de 2 hectáreas de matojos y pinos, mayormente dentro del Parc Natural Collserola.