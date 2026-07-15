Los Bombers estabilizan el incendio de Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Imagen del incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat ha conseguido estabilizar a las 20.30 horas de este miércoles el incendio de Sant Quirze Safaja (Barcelona).

Lo han explicado en un apunte en X recogido por Europa press, donde concretan que 51 dotaciones siguen en la zona para apagar las llamas.

El incendio, que la tarde de este miércoles había quemado 97 hectáreas, ha conllevado también el confinamiento de las casas del Pla de la Casanova, el hostal rural Masblanc y la Rovineta, situadas en los términos de Sant Quirze Safaja y Sant Martí de Centelles, entre otras medidas.