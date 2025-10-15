Bombers evacúa varios bloques de pisos y un colegio de L'Hospitalet (Barcelona) por una fuga de gas

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están trabajando este miércoles cerca de las 12.30 horas en una fuga de gas que se ha producido en la calle Natzaret de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde han confinado algunos pisos y han evacuado de forma preventiva bloques cercanos y un colegio.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, no constan personas afectadas y sobre el terreno hay ocho dotaciones terrestres.

El motivo de la fuga han sido unas obras que han perforado una tubería, y los técnicos ya trabajan para detenerla, pero Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.