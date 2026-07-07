Bombers frena el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona) aunque sigue "activo"

Imagen de archivo - Columna de humo en un incendio forestal, a 7 de julio de 2026, en Sentmenat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha afirmado que han conseguido frenar el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona) e insiste en que el incendio "aún no está estabilizado, está activo, pero que los puntos que preocupaban están más estables".

En declaraciones a la prensa, ha dicho que durante la tarde de este martes ha habido reavivamientos en el perímetro y afectación a una construcción en el flanco izquierdo del incendio; también ha dicho que la inestabilidad del flanco derecho la han "podido aguantar", y que el objetivo era que el fuego no se fuera hacia Sant Feliu de Codines (Barcelona).

Ha afirmado que han tenido que activar la "evacuación horizontal" en la urbanización de El Farell, es decir, tener a la ciudadanía concentrada en un punto seguro dentro de la misma urbanización, y Borrell señala que a lo largo de esta tarde se planteará la situación de las personas en El Farell, para que puedan volver a sus casas.

"Mantenemos el confinamiento activo pero a las 21 haremos un replanteamiento de las poblaciones afectadas. Seguramente lo levantaremos pero tenemos que hablarlo con tranquilidad, y a ver cuáles sí y cuáles no, para que la gente pueda volver a casa", dice.

OTROS INCENDIOS

En cuanto al resto de incendios en Catalunya, se ha referido al de Torrefeta i Florejacs (Lleida), el cual dice que tiene un "potencial muy grande" y que el objetivo ha sido cerrar el flanco derecho y evitar que entrara a la masa forestal; explica que se ha podido estabilizar y que, si no cambia nada, se podrá dar por controlado este mismo martes.

Sobre el incendio de Carme (Barcelona), asegura que durante este martes "se ha comportado muy bien" y que solo ha habido un reavivamiento en un punto no crítico; afirma que ha afectado a unas 500 hectáreas y dice que en estos momentos está estabilizado y que, si va bien, pasará a estar controlado a lo largo de la tarde.

En este mismo sentido se ha pronunciado con respecto al incendio en las Gavarres (Girona), ya que asegura que "si no hay ningún cambio" este martes sobre las 21 horas también se podrá dar por controlado.

RESTRICCIONES

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, asegura que la ola de calor actual "durará días" y que, ante ello, en la reunión de este martes del Comité Técnico han hecho la propuesta de incluir algunos puntos más en la resolución publicada sobre restricciones por el peligro extremo de incendio forestal.

Asegura que en los municipios que se encuentren en el nivel 4 del Plan Alfa se ha resuelto incorporar como medidas la suspensión de celebraciones de fiestas y cualquier actividad relacionada con el encendido o uso de fuego asociado a estas celebraciones.

También señala que se prohíbe el uso de material pirotécnico de "cualquier categoría" en las zonas fuera de los núcleos urbanos, y recuerda que en las zonas próximas a zonas forestales estas cuestiones ya están sujetas a autorización o prohibición.