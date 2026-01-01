Bombers de la Generalitat intervienen en una decena de incendios en viviendas durante el Año Nuevo

Intervención en Prades (Tarragona) - BOMBERS

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat han intervenido durante el Año Nuevo en una decena de incendios en viviendas, todos ellos resueltos sin consecuencias graves, ha informado el cuerpo este jueves por la tarde en un comunicado.

Hacia las 15.15 horas, Bombers han intervenido en el incendio en una habitación en un piso de la primera planta de un edificio de planta baja y tres pisos en la calle Barcelona de Banyoles (Girona).

Se han activado 7 dotaciones que han apagado el fuego, confinado en una habitación, y han revisado el resto del piso, afectado por el humo y la temperatura, así como todas las plantas del inmueble para confirmar que todos los vecinos habían salido al exterior.

Hasta el lugar se desplazaron también cuatro ambulancias del Servei de Emergències Mèdiques (SEM) y un helicóptero medicalizado, que han atendido a 2 personas afectadas: un hombre en estado leve que no ha sido trasladado y una mujer, en estado menos grave, evacuada en el Hospital Trueta de Girona.

Finalizadas las labores de extinción han iniciado las labores de ventilación; el piso afectado y uno del entresuelo no podrán estar habitados esta noche.

FUEGO EN UNA CHIMENEA

Horas antes, a las 10.20 horas, han intervenido en la extinción de un incendio en la chimenea de una casa de planta baja y dos pisos de la calle Costa del Castell de Prades (Tarragona).

Los efectivos han montado una línea de agua para extinguir el incendio en el tubo de la chimenea desde el tejado y han ventilado la segunda planta, afectada por el humo, puesto que la caja de la chimenea de obra se había roto debido al aumento de la temperatura.

Asimismo, han monitorizado las temperaturas con la cámara térmica hasta confirmar que no reviste ningún peligro y no ha habido que lamentar daños personales; hasta el lugar se han desplazado 3 dotaciones que, a su llegada se han encontrado los inquilinos de la casa en el exterior de la vivienda.

INCENDIOS EN NOCHEVIEJA

Los bomberos han actuado sobre un incendio que ha afectado al comedor de un piso en Tortosa (Tarragona) a las 4.07 horas de la madrugada, por el cual se han visto afectadas tres personas y una de ellas ha sido evacuada por el SEM, y un incendio en un local de Sant Just Desvern (Barcelona) en el que ha quemado la campana de la cocina y una persona ha sido evacuada por el SEM.

También actuaron a las 22 horas de la noche de este miércoles con 8 dotaciones en el incendio de un ático en un bloque de seis plantas de Martorell (Barcelona), que no dejó heridos pero obligó a hacer confinamientos y evacuaciones preventivas y, por otra parte, también en el incendio de una habitación de hotel en Blanes (Girona), por el cual se procedió a evacuar el establecimiento.

Los Bombers han atendido 14 incendios de contenedores, sin haber simultaneidad en ningún lugar concreto, destacando en este sentido los tres avisos por incendios de contenedores en Reus (Tarragona) a las 8.22 horas.

ACCIDENTE MORTAL

En el ámbito de la movilidad, los Bombers han actuado en veinte accidentes de tráfico, de los que cabe destacar el accidente mortal de las 23.43 horas en Malgrat de Mar (Barcelona), en la carretera N-II, con un vehículo implicado que ardió completamente.

Por este accidente se movilizaron 4 dotaciones de los Bomberos, que realizaron la extinción del incendio y el control de riesgos.