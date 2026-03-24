Bombers de la Generalitat sumará 86 nuevas plazas para alcanzar las 4.000 en 2030

Archivo - Nuevas autoescaleras de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la ampliación de la plantilla de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (Dgpeis) con 86 nuevas plazas en el cuerpo de Bombers de la Generalitat, una medida que contará con un gasto total de 4.392.520 euros y que se enmarca en el Pla Bombers 2030, que fija el objetivo de alcanzar los 4.000 efectivos de cara a 2030.

Concretamente, se autoriza la creación de 80 plazas más de personal de administración y servicios (PAS) y 6 de laborales, informa el Govern en un comunicado tras la celebración del Consell Executiu este martes.

El Pla Bombers 2030 prevé también renovar instalaciones, equipamientos y la flota de vehículos, así como internalizar los medios aéreos que prestan servicio durante todo el año y el mantenimiento de los equipos operativos considerados críticos.