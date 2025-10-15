Bombers informa que la fuga de gas en L'Hospitalet (Barcelona) "ya está cortada"

Bombers de la Generalitat trabaja en una fuga de gas en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha informado que la fuga de gas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que ha obligado a evacuar varios bloques de pisos y un colegio este miércoles al mediodía "ya está cortada".

El cuerpo ha explicado en un mensaje en X recogido por Europa Press que la fuga ha sido ocasionada por la perforación de una broca en una tubería de alta tensión, tapando parcialmente la salida.

Según han explicado, ahora revisarán la acumulación de gas en el alcantarillado, los aparcamientos y los pisos cercanos con técnicos de la compañía de gas.