Los Bombers mantienen por aire la búsqueda del desaparecido en una riera de Palau-Sator (Girona)

Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el cuerpo mantiene por aire la búsqueda del hombre que este martes por la mañana fue arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sator (Girona) a la espera de que baje el caudal del río y puedan reprender las tareas por este medio.

Lo ha dicho en una rueda de prensa para actualizar la situación del temporal que afecta a Catalunya, a la que también ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha anunciado que el episodio de lluvias "va a la baja", pero mantiene restricciones de movilidad en el Empordà (Girona).

"Por un tema de seguridad de los operativos, el estado de la riera donde estamos haciendo la búsqueda no permitía seguir con el trabajo de tierra. Nos hemos retirado y continuamos trabajando por aire, a la espera de que baje el caudal", ha argumentado Gallardo.