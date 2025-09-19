Bombers pide prudencia en la montaña por lluvia tras rescatar 8 'boletaires' en una semana

Archivo - Dos personas pasean por el Parc Natural de la Serra de Collserola, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha pedido prudencia a la ciudadanía ante la llegada del otoño y la previsión de salidas a la montaña para recoger setas después de realizar 8 rescates la última semana, por lo que recomiendan no ir solo y consultar la predicción meteorológica antes de realizar la salida por la previsión de lluvias intensas el próximo domingo y lunes.

En este sentido, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por intensidad de lluvia estos dos días, con precipitaciones extensas que se iniciarán en la mitad oeste y de cara a la tarde afectarán a cualquier punto de Catalunya, con fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormenta, informa Bombers en un comunicado este viernes.

Ante esta situación, los bomberos piden a la ciudadanía que lleven calzado adecuado, comida y ropa de abrigo, así como no ir solos, tener el móvil cargado y consumir setas que se puedan identificar sin ninguna duda.