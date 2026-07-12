Bombers prioriza que los flancos del incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) no lleguen a la población

Una imagen del incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajarán durante la noche del domingo al lunes para perimetrar el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), que lleva arrasadas 114,82 hectáreas mayoritariamente de terreno forestal, según un comunicado de las 23.00.

Priorizan cerrar los flancos para evitar que se abran en dirección a las diferentes urbanizaciones y núcleos diseminados, mientras se mantiene el confinamiento preventivo de los municipios desde la tarde.

El incendio continúa así activo, con un potencial que "podría superar las 2.000 hectáreas", y durante la noche habrá 270 efectivos y 86 dotaciones terrestres.

El inspector de Bombers Oriol Corbella ha dicho que se dará por estabilizado cuando haya "la seguridad de que los dos flancos no se pueden abrir para hacer nuevas carreras en dirección a las diferentes urbanizaciones" confinadas.

Los confinados son 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix: concretamente, de Ranxos de Bonany, Bon Any, Valldossera, Can Llenes, Mas Gassons, El Mas Vermell y Pontons.

También sigue totalmente restringida la circulación de la carretera T-244 entre Aiguamúrcia y Querol.