Bombers recibe 170 avisos por el fuerte viento en Catalunya hasta las 10.30 horas de este domingo

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han recibido 170 avisos por el fuerte viento en Catalunya entre las 20 horas del sábado y las 10.30 horas de este domingo, según ha informado el cuerpo de emergencias en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La mayoría de los avisos se han registrado en la Región de Emergencias de Girona, un total de 150, las más relevantes a las 21.42 horas del sábado en la Escala, por un pequeño fuego forestal, y a las 10.28 horas de este domingo en Vall-llobrega y Palamós por la caída de elementos sobre algunos coches.

En la Región de Emergencias Centre se han recibido 9 avisos, uno de ellos a las 9 horas de este domingo tras volar, por segunda vez, el tejado de la nave de la brigada municipal.

El resto de avisos se corresponden a la Región de Emergencias de Lleida (3); Región Metropolitana Sur (2), Tarragona (3) y Terres del Ebre (3).

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 10 horas de este domingo un total de 231 llamadas que han generado 161 expedientes relacionados con el episodio de viento, la mayoría por incidentes en Castell-Platja d'Aro (21), la Escala (14) y Palamós (12).