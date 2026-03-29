Bombers recibe 506 avisos por el viento en Catalunya hasta las 13 de este domingo

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han recibido 506 avisos hasta las 13.00 de este domingo por los fuertes vientos en Catalunya, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La mayoría de avisos, 381, se han registrado en la Región de Emergencias de Girona, donde hay 4 carreteras cerradas por la caída de árboles: la GI-502 en Darnius, la GIV-5221 en Montagut-Camprodon, la GIV-5232 en Tortellà-Montagut y la GIV-5234 en Beuda.

Protecció Civil, que mantiene el plan Ventcat en fase de alerta, ha señalado que las rachas de viento se han intensificado este domingo y que el episodio se alargará hasta el martes.