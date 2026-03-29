El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari - IRIB

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado este domingo que están "esperando" una operación miltiar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní que terminará con los soldados convertidos en "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico.

"Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico", ha advertido Zolfaqari en un discurso retransmitido por la televisión pública iraní, IRIB.

"Ante las amenazas de (Donald) Trump de operaciones terrestres y ocupación de cualquier parte del territorio de Irán, obviamente una quimera, los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor", ha añadido.

Zolfaqari ha argumentado que "el presidente de Estados Unidos ha demostrado que solo entiende el lenguaje de la fuerza" y ha emplazado al mandatario estadounidense a "estudiar la historia de Irán". "Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército", ha remachado.

Este mismo domingo, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, se ha declarado convencido de que los mensajes de acercamiento que ha dejado entrever Estados Unidos durante esta semana no son sino una tapadera para ocultar los preparativos de una invasión por tierra y ha subrayado que el Ejército iraní está preparado para esta operación.

"El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales", ha manifestado Qalifab, antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria y máxima autoridad del ultraconservador Legislativo iraní.