Vivienda afectada en la urbanización Mirador del Penedès, en El Montmell (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido 28 avisos relacionados con las fuertes rachas de viento en Catalunya entre las 14.00 y las 17.00 de este domingo, un total de 224 desde el inicio del episodio.

En un apunte en 'X', han informado que los avisos entre las 14.00 y las 17.00 corresponden a la Región de Emergencias de Tarragona (11), Metropolitana Sud (9), Metropolitana Nord (6) y Lleida (2).

En el total del episodio, la Región de Emergencias Metropolitana Nord ha registrado 115 avisos y se han registrado 62 en la Sud, 27 en Tarragona, 13 en la Centre, 4 en Lleida y 3 en Girona.

ALERTA DEL VENTCAT

Protecció Civil mantiene activa la alerta del plan Ventcat y ha pedido extremar precauciones ante rachas de viento que pueden superar los 72 kilómetros por hora.

Estas rachas afectan especialmente a comarcas del litoral y prelitoral, la Catalunya Central y zonas del Pirineo y Prepirineo.