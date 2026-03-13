Los Bombers rescatan a un hombre en estado grave sorprendido por un alud en Setcases (Girona)

Archivo - Un helicóptero de los Bombers de la Generalitat de Catalunya - Xavi Hurtado - Europa Press - Archivo

GIRONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes a mediodía a un hombre que ha resultado herido grave tras verse sorprendido por un alud en la zona del Pic de la Dona, en Setcases (Girona) mientras practicaba esquí de montaña junto con otras dos personas más, que han resultado ilesas, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 14.49 horas y al lugar han acudido dos helicópteros de los bomberos, así como otro medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atendido al herido.

Posteriormente, lo han trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona.