Bombers trabaja en un incendio en el Turó de Montcada (Barcelona) con 10 dotaciones

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están trabajando este viernes a las 17.15 horas en un incendio que se ha producido en el Turó de Montcada (Barcelona), en la localidad de Montcada i Reixac y cerca de la montaña de Collserola, con 10 dotaciones terrestres y aéreas.

Concretamente, sobre el terreno hay siete camiones, dos aviones de vigilancia y ataque y un helicóptero bombardero que priorizan el flanco derecho después de haber dejado el izquierdo sin recorrido.

Indican que es un lugar de difícil acceso, cercano a la pedrera y rodeado de vegetación, y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 200 llamadas para avisar de estos hechos.