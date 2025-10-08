Los Bombers trabajan con 15 dotaciones en un incendio de una nave industrial en Ripoll (Girona)

Incendio en una nave industrial en Ripoll (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están trabajando este miércoles por la tarde en un incendio que se ha producido en una nave industrial cercana a la carretera N-260 en Ripoll (Girona), donde hay 15 dotaciones terrestres, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 16.15 horas y sobre el terreno hay más de 40 bomberos que tratan de apagar el fuego que, según ellos, está "totalmente desarrollado".

Por ello, informan que se trabaja desde el exterior para garantizar la seguridad de los actuantes.