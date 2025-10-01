Los Bombers trabajan en un incendio de pacas de paja cerca de la C-14 en Vilaverd (Tarragona)

Incendio cerca de la C-14 en Vilaverd - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están tratanto de extinguir este miércoles por la tarde un incendio de pacas de paja y vegetación cerca del punto kilométrico 30 de la C-14 en Villaverd (Tarragona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido cerca de las 17.20 horas y el fuego está quemando la carga de un camión que circulaba por esta vía, que está cortada en ambos sentidos de la marcha.

Por ello, los bomberos han movilizado 10 dotaciones terrestres y un helicóptero para lanzar agua desde el aire.