Los Bombers trabajan en un nuevo incendio de vegetación forestal en Aiguamúrcia (Tarragona)

Imagen del incendio en Aiguamúrcia - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 24 dotaciones, 6 de ellas aéreas, este domingo por la tarde en un nuevo incendio de vegetación forestal en la Vall d'Infern, en Aiguamúrcia (Tarragona), donde ya se inició un incendio el pasado miércoles.

Según ha informado el cuerpo en un apunte en X recogido por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 15.57 horas y hay 75 efectivos trabajando en la zona.

Han explicado que el incendio está siendo empujado por el viento de marinada y quema vegetación forestal "en alta intensidad y en ascendente".

Entre los efectivos desplegados hay integrantes del Grupo de Actuaciones Forestales (Graf) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (Epaf), y cuentan con la ayuda de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) en la zona.

Este incendio se produce después del iniciado el pasado miércoles en Pla de Manlleu, también en Aiguamúrcia, que ya está controlado por los bomberos.