Los Bombers se unen a la búsqueda de una mujer desaparecida en Rasquera (Tarragona)

Efectivos de los Bombers de la Generalitat trabajan en la búsquda de una mujer desaparecida en Rasquera (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat se han unido a la búsqueda de una mujer de 71 años que salió a pasear el miércoles por la mañana por Rasquera (Tarragona) y no regresó a su domicilio, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat darán apoyo al dispositivo de búsqueda liderado por los Bombers de Rasquera, mientras que la Unidad de Investigación de Mossos se ha hecho cargo de las diligencias.

Explican que tras recibirse un aviso a las 16.17 horas del miércoles ya se inició una "búsqueda intensiva" en la que participaron perros, que se peinaron caminos y la carretera TV-3022 hacia Rasquera y hacia Perelló.

También se revisó la zona desde el aire con ayuda de un helicóptero y drones.

Este jueves el dispositivo se mantiene con 40 efectivos y 17 dotaciones, entre las que figuran el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) y el Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF), entre otros.