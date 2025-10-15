BonÀrea lanza una nueva app para "acercarse a los clientes" y digitalizar procesos

LLEIDA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo agroalimentario bonÀrea ha lanzado una nueva app para "acercarse a los clientes" y digitalizar algunos procesos, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Se trata de una aplicación gratuita que se puede utilizar en los más de 600 establecimientos de bonÀrea y que, entre otras funciones, incorpora la posibilidad de solicitar un tique digital.

"Este servicio permite reducir el uso de papel y avanzar hacia un modelo de compra más sostenible, alineado con el compromiso de bonÀrea con la innovación y el cuidado del medio ambiente", ha defendido la compañía.

Asimismo, cuando el cliente se registra a través del código QR personal que aparece en la aplicación y lo muestra en el momento de realizar la compra, puede acceder a "beneficios únicos" dentro de la tienda.

Con esta opción, el grupo quiere incentivar la identificación en las cajas y convertir "cada visita a los establecimientos en una experiencia más completa y personalizada".

La aplicación también funciona como un espacio digital que recoge las comunicaciones habituales de la empresa, como el informativo mensual, las recetas, el localizador de establecimientos o la información sobre novedades y descargas de precio.