Bondalti destaca que la opinión desfavorable del consejo de Ercros a la OPA "no ha sido unánime"

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bondalti ha destacado que la opinión desfavorable del consejo de administración de Ercros, emitida este jueves, a la oferta pública de adquisición (OPA) en marcha "no ha sido unánime", en un comunicado este viernes.

La empresa portuguesa ha apuntado que el informe "reconoce aspectos clave que refuerzan la solidez de la oferta presentada", y que la operación cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de Ercros.

Ha añadido que las organizaciones sindicales consideran que la OPA "puede contribuir a reforzar la estabilidad, la viabilidad industrial y el futuro de la plantilla en un contexto complejo, tanto para Ercros como para la industria química europea".

Además, ha celebrado que el informe independiente realizado por Evercore y encargado por Ercros considere el precio de la oferta "justo".

Bondalti ha criticado que el comunicado emitido por Ercros "omita la información más relevante para que el accionista minoritario pueda tomar una decisión verdaderamente informado", al no incluir la opinión de Evercore.

También que no haya reflejado la opinión favorable de la consejera Lourdes Vega, ni la opinión individual del consejero Eduardo Sánchez, que según la empresa lusa describen elementos que "darían a los accionistas argumentos para valorar positivamente el atractivo valor de la acción expresado de la OPA".

DIVIDENDOS

En su comunicado de este jueves, Ercros alertó de la intención de Bondalti de cambiar la política de dividendos actual, a lo que Bondalti ha respondido que, en la actualidad, Ercros no está distribuyendo dividendos y que la política actual "exige unas condiciones financieras que la compañía ahora mismo está lejos de cumplir".

Por otro lado, Ercros recogió la obligación impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de vender hipoclorito sódico a precio de coste durante un periodo máximo de 15 años, lo que podría "limitar la rentabilidad del negocio y reducir la capacidad de generar ingresos".

Bondalti ha respondido que "esta información puede inducir a error sobre la magnitud del impacto si no se especifica que está limitado a un volumen máximo total de 85.000 toneladas", por lo que los compromisos están delimitados y el impacto económico ha sido cuantificado.

MÁS CRÍTICAS

Bondalti ha afeado que Ercros vinculara su "mal desempeño" a la OPA y ha mostrado su sorpresa de que una compañía cotizada con un equipo gestor al mando desde hace muchos años quiera hacer esta vinculación.

Por último, ha dicho que Ercros "emite un grave juicio de valor al insinuar que Ercros quedaría diluida y perdería su relevancia en un conglomerado mucho mayor".

Ha recordado que la industria química "ha sido el negocio fundacional del Grupo José de Mello desde su creación en 1898".