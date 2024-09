Bonet (Cámara de España) cree que las pymes no se podrán "permitir" la reducción de la jornada

Pide consenso político para "las cosas esenciales"



El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha alertado de que la reducción de la jornada laboral puede afectar a la productividad de las pymes: "España es un país de pymes y hay muchas pymes que eso no se lo pueden permitir porque les puede hundir".

"Tienen que tener un cierto equilibrio cuando tracen este tema", ha dicho este jueves en relación con la aplicación de la jornada laboral durante la segunda jornada del 'II Foro BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español, que se celebra en el CaixaForum Macaya hasta el viernes.

Bonet ha apuntado que el principal problema que tiene España es su productividad, y ha apostado por acompañar a las pymes en su digitalización e internacionalización.

A su juicio, se deben impulsar programas que acompañen a las pymes en estos procesos: "Y que no se las apriete con excesivos impuestos, que también está pasando".

Preguntado por si estas medidas se pueden impulsar sin Presupuestos, ha dicho que sí que se puede, pero ha reclamado consenso político para "las cosas esenciales".

"Parece mentira que no se pongan de acuerdo en las cosas esenciales, debiera haber consenso político. Pero si no lo hay, por lo menos lo que sí hay es cooperación público-privada", ha defendido.

Para Bonet, Catalunya "se ha extraviado durante 12 años y ha perdido el liderazgo, la relevancia y el prestigio, y lo tiene que recuperar".

"No puede ser que Catalunya no sea la primera en España, no puede ser que Catalunya se haya visto sobrepasada", y ha considerado que le Govern liderado por el socialista Salvador Illa puede lograrlo.