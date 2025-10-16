Bonet celebra que BComú apoye el Presupuesto de Barcelona: "Siempre estamos abiertos a dialogar"

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrado que BComú haya anunciado que apoyará el Presupuesto municipal para 2026, que previsiblemente se aprobará inicialmente en Comisión extraordinaria de este jueves por la tarde: "Siempre estamos abiertos a dialogar y a llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas".

En declaraciones a los medios este jueves minutos después del anuncio de los comunes, Bonet ha remarcado la importancia de aprobar los presupuestos y ha destacado los dos acuerdos a los que han llegado con el grupo liderado por Janet Sanz, sobre resolver el conflicto de la vivienda en el barrio de Vallcarca y regular el alquiler de temporada.

"El encargo es para encontrar alternativas habitacionales de los expedientes que tenemos en marcha en Vallcarca y esperamos que el Síndic de Barcelona ayude a dibujar una solución a una situación que sin duda ha tensionado el debate político los últimos meses", ha dicho sobre el barrio de barcelonés.

Mientras que sobre el alquiler de temporada, ha subrayado que el primer paso para regularlos es aprobar la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) antes de fin de año una vez hayan analizado las alegaciones que se le presentaron, a la par que han pedido dictamen jurídico para "reforzar" esta herramienta.

Ha avisado que la MPGM es el primer paso para definir que una vivienda es para vivir en ella y no para otros usos y que el segundo paso vendrá el año que viene en el que se "abordará una regulación específica del alquiler de temporada a través de un plan especial".

Por último, ha afirmado que espera ver "el mismo posicionamiento" de BComú el día de la aprobación definitiva en el pleno.