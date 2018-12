Borràs sobre contratos de la ILC: "Es legal y se ha publicado en el Portal de Transparència"

Publicado 29/11/2018 12:21:25 CET

Está dispuesta a ir al Parlament a reiterar sus declaraciones y lo que "todo el mundo conoce"

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha asegurado este jueves sobre la investigación de contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando ella la dirigía: "Lo que se ha hecho es absolutamente legal y se ha publicado en el Portal de la Transparència y la ILC trabaja con todos los estándares de calidad", ha declarado a los medios en el Parlament.

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta división de contratos para encargar tres páginas web sin concurso público, que, según 'El Periódico' suman un valor de 45.550 euros y fueron encargados a un antiguo colaborador suyo, según consta en el Portal de la Transparència de la Generalitat.

"Con toda la contundencia lo dije y me reitero", ha dicho Borràs al asegurar la legalidad de su gestión, y ha reiterado que estos datos se han extraído del Portal de la Transparència y que en ellos se puede ver qué contratos son y cómo se han adjudicado, y que no hay ningún procedimiento no ajustado al reglamento.

Ha insistido en que, si se obtiene información de esta web, "la respuesta es clara, contundente y diáfana", ya que entonces significa que la información ha pasado todos los filtros que requiere el propio portal.

Sobre la petición de comparecencia parlamentaria por parte de Cs, Borràs ha dicho que los grupos que la han pedido tienen ganas continuamente de que ella explique cosas: "Las explico con la máxima claridad y transparencia".

"Si debo venir a explicar lo que estoy explicando a los medios y que todo el mundo conoce, lo haré", ha agregado Borràs, que ha dicho que acudirá al Parlament a explicar lo que haga falta.

CONSELLER BUCH

Preguntada sobre cómo fue la conversación con el conseller de Interior, Miquel Buch, acerca de la investigación de la ILC, ha sostenido: "Ni él me ha facilitado ninguna información, porque no la tiene, ni yo le he pedido una información que él no me puede dar".

"Hay un secreto de sumario y por lo tanto él no me ha facilitado ninguna información porque no la tiene, porque no me la puede facilitar y porque yo tampoco se la he pedido. Quiero ser muy clara en este aspecto", ha dicho Borràs.

Ha detallado que desde primera hora de la mañana del martes, cuando la policía entró en las dependencias de la Conselleria de Cultura --la ILC--, ella le preguntó: "Los Mossos están aquí. Me dijo 'No sé. Es una policía judicial. Esto es la instrucción de un juez y hay secreto de sumario'. Punto y final de la información que me ha dado el conseller Buch porque no me ha dado otra, no me la puede dar y yo tampoco se la voy a pedir".